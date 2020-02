Simepar prevê calor de 31ºC neste final de semana 

Neste sábado (15) há o avanço de uma frente fria pelo Oceano, na altura do Rio Grande do Sul. Em diferentes níveis da atmosfera observa-se ingresso de um ar aquecido e com maior quantidade de umidade desde o norte do País até o interior do Paraná, situação que contribui para formação de algumas áreas de instabilidade, especialmente a partir da tarde. Condição para chuvas (isoladas) é maior entre o noroeste, oeste e o sudoeste paranaense. Temperaturas ficam elevadas, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.



Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 29ºC. Não existe a previsão de chuva.

Domingo (16)

O domingo tem a influência de uma massa de ar quente e úmido sobre o Paraná. Nestas condições a nebulosidade varia um pouco mais, sol entre nuvens, e pancadas isoladas de chuva ganham força a partir da tarde. Não se descarta alguma chuva mais forte por alguns momentos, principalmente entre o oeste, sudeste e o centro-sul do Estado. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.



A previsão é de 31ºC para domingo.