Apucarana abre inscrições para aulas de ginástica no ginásio do Lagoão

Serão abertas nesta segunda-feira (17 de fevereiro), as inscrições da escolinha de ginástica artística e ginástica rítmica (GR), que funciona no Complexo Esportivo Lagoão. As atividades iniciam no dia 9 de março, com o comando das professoras Neusa Maria da Silva, Jane Jaqueline de Souza e Eliete Aparecida de Souza.

A professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes, disse que as aulas de ginástica são abertas para alunos de 6 a 13 anos de idade, com os treinos acontecendo as segundas, terças, quartas, quintas e aos sábados. “A ginástica é aberta para toda a comunidade e hoje já conta com a presença de mais de 200 alunos. A cada ano que passa há um aumento significativo de alunos, com alguns deles já tendo disputado os Jogos Oficiais do Estado. Além disso, já realizamos dois festivais, num evento muito bonito, atrativo e que trás muitas famílias ao ginásio do Lagoão. Isso é um trabalho sério do nosso esporte na gestão Beto Preto e Junior da Femac”, destaca Jossuela.

A relação de aulas durante a semana é a seguinte: segunda e quarta-feira das 8 às 11 horas (treinamento); segunda-feira das 13h30 às 15 horas (treinamento); quarta-feira das 15 às 16 horas (iniciação); terça e quinta-feira das 8h40 às 9h40 (iniciação avançada), das 9h50 às 10h50 (iniciação), das 13h30 às 14h30, das 14h40 às 15h40, das 15h50 às 16h50 e das 17 horas às 18 horas (iniciação).

No sábado os horários da ginástica são: 8h30 às 9h30 (iniciação avançada); e das 9h40 às 10h40 (iniciação).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.