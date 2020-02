Carreata marca início do Apucarana Liquida

Uma carreata no início da manhã desta sexta-feira, dia 14, marcou a abertura da 12ª Apucarana Liquida, que segue até domingo. Serão três dias intensos para o comércio apucaranense. As lojas prepararam descontos de 30%, 40%, 50% e até 70% para este fim de semana.



Quem comprar nas lojas participantes, além de aproveitar os preços baixos, tem a chance de concorrer a dezenas de prêmios. Serão sorteados 12 vales-compras, sendo seis de R$500 e seis de R$200, e mais um kit churrasco por loja participante da campanha.

A presidente do Sivana, organizador da Apucarana Liquida, ressalta que as promoções podem ser conferidas tanto em lojas de roupas e calçados, quanto em materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, floriculturas, papelarias, entre outros setores. “A cada ano, mais lojas aderem a campanha, ampliando as opções de compra para o consumidor”, frisa.

Para atender ao público neste fim de semana especial, as lojas vão atender nesta sexta-feira, até as 22 horas. No sábado, as lojas ficam abertas até as 18 horas e no domingo, último dia de ofertas, das 13h às 18 horas.