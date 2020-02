Polícia Militar recupera veículo roubado em Apucarana

Uma caminhonete Fiat Strada foi recuperada pela Polícia Militar de Apucarana na tarde desta sexta-feira (14). O veículo, que foi encontrado ‘depenado’, havia sido roubado há cerca de uma semana.

Os policiais encontraram o veículo na Estrada Sebastião Piassa, após denúncia feita por um morador da região à Polícia Civil, que repassou a informação para a PM. O veículo, com placas de Pedrinhas Paulista (SP), estava sem as quatro rodas, estepe, bateria e sistema de som. A chave do carro foi encontrada na ignição.

Os policiais confirmaram que o veículo havia sido roubado na cidade paulista no último dia 7. O veículo foi guinchado e entregue na 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para os procedimentos cabíveis. Ninguém foi preso.