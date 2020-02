Oito UBSs de Apucarana funcionam neste sábado para vacinar contra sarampo

Oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Apucarana vão funcionar neste sábado (15) no Dia D Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo.

O prefeito Junior da Femac conclama a população que aproveite o horário diferenciado de atendimento nas UBS para se proteger da doença.

A campanha tem como público alvo pessoas de 5 a 59 anos. A maioria dos casos confirmados de sarampo está na faixa etária de 20 a 29 anos, por esse motivo, o Paraná está vacinando todas as pessoas desse grupo.

Para as demais idades, de cinco a 19 anos e dos 30 aos 59, a vacinação é seletiva. É necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema, pela unidade de saúde, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto.

Em Apucarana, segundo o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, não há casos da doença. “Tivemos 7 casos suspeitos, sendo que 3 foram descartados e 4 estão sendo investigados”, informa Kaneta.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), o Paraná tem 850 casos confirmados da doença e outros 1.711 estão sendo investigados. A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo segue até o dia 13 de março.

SAIBA MAIS

O atendimento será de 8 horas às 17 horas nas UBS Maria do Café (Jardim Ponta Grossa); Antonio Sachelli (Jardim Colonial), Raul Castilho (Núcleo Habitacional João Paulo), Elayne Mazur (Jardim Interlagos), Romeu Milani (Rua Osvaldo Cruz, centro), Pedro Barreto (Distrito da Vila Reis), Takaiti Myadi (Núcleo Habitacional Dom Romeu), e na Marcos Sanches Mascaro (Núcleo Habitacional Parigot de Souza).