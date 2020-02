Programa Aprende: as provas serão realizadas neste domingo no campus da Unespar

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação, comunica que as provas do processo seletivo do Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal (Aprende) serão realizadas neste domingo (16/2), no campus da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR/FECEA), situado à Avenida Minas Gerais, nº 5021.

Conforme o edital nº 001/2020, publicado no site oficial do município, a abertura dos portões acontecerá às 8 horas e o fechamento às 8h 45min. A prova começará pontualmente às 9 horas e terá duração de três horas. O ingresso nas salas somente será permitido ao candidato munido de comprovante de inscrição e um documento de identificação original com foto.

A secretária de educação, Marli Fernandes, recomenda que os inscritos fiquem atentos aos horários estabelecidos para evitar possíveis transtornos e tumultos. “Assim que chegarem à Unespar, os candidatos devem verificar o número da sala onde realizarão a prova, que estará disposto em um mural na entrada do prédio. Lembramos também que os gabaritos devem ser preenchidos com caneta esferográfica azul ou preta,” afirmou.

A prova compreenderá vinte questões de múltipla escolha, sendo seis de língua portuguesa, seis de matemática e oito de conhecimentos gerais e ética. As questões foram elaboradas pela equipe pedagógica da Autarquia Municipal de Educação.

O prefeito Júnior da Femac lembra que a oferta de vagas de aprendizagem profissional na administração pública municipal foi idealizada pelo diretor do Fórum da Justiça do Trabalho, juiz Maurício Mazur, e encampada pela prefeitura com apoio dos vereadores da base. “Nós estamos surpresos com o grande número de inscrições. Um total de 1.050 jovens, com idades entre 14 e 24 anos, vai concorrer às cinquenta vagas ofertadas. Boa sorte aos candidatos!” desejou.

Os aprovados vão participar de uma formação técnico-profissional em serviços administrativos. A aprendizagem terá uma carga horária total de mil horas, distribuídas entre o trabalho e o curso de aprendizagem. “As atividades serão desenvolvidas no contraturno escolar do jovem aprendiz, somando uma carga horária diária de quatro horas”, explica Paulo Vital, procurador-jurídico da Prefeitura de Apucarana. O contrato de aprendizagem terá duração de um ano e a remuneração será de um salário mínimo, em valor proporcional à carga horária trabalhada.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o edital nº 001/2020, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://sys.apucarana.pr.gov.br/apucarana-pr/uploads/EDITAL_001_APRENDE_1581001593.pdf