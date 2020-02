Final de semana deve ser de tempo estável e calor em Apucarana e região

Na sexta-feira (14) um sistema de alta pressão sobre o oceano, próximo do Paraná, mantém o tempo estável em todas as regiões do estado. No setor leste a previsão é de maior presença de nuvens, mas o sol volta a aparecer e ajuda a elevar as temperaturas. Mais para o interior não há mudanças, pois o Sol continua predominando e faz bastante calor, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura deve chegar durante a tarde na casa dos 29ºC.

Sábado (15)

Sábado terá na maior parte do período de sol com poucas nuvens e, com isso, sobe rápido as temperaturas em todas as regiões. Não há previsão de chuva em todas as regiões.



A temperatura deve chegar aos 31ºC. Também não existe previsão de chuva para o domingo (16). A previsão é de calor, 32ºC.