Dois são detidos por tráfico em Apucarana

Um homem de 23 anos foi preso na noite desta quinta-feira (13), no Parque Bela Vista suspeito de praticar tráfico de drogas. No Núcleo Habitacional Michel Soni, um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo mesmo crime.

No Parque Bela Vista, a polícia militar (PM) realizava patrulhamento em uma área conhecida como ponto de tráfico na cidade, quando visualizou um rapaz saindo de uma residência e demonstrando nervosismo com a presença da viatura. O suspeito recebeu voz de abordagem e em seu bolso, foi encontrado um frasco de metal contendo 13 pedras de crack, pesando 2,86 gramas e um pino de cocaína pesando 0,76 gramas. Com ele também foi encontrado dinheiro trocado. O suspeito assumiu a venda dos entorpecentes. Os policiais identificaram ainda um mandado de prisão em aberto contra ele.



No Michel Soni, um adolescente de 16 anos foi abordado pela equipe policial em atitude suspeita, durante um patrulhamento pelo bairro. Com ele, os policiais encontraram dinheiro trocado, e em um arbusto, próximo do local onde o adolescente foi abordado, foram encontrados 7 pinos de cocaína. A equipe fez contato com o pai do suspeito, que foi encaminhado para a delegacia juntamente com a droga e o dinheiro.