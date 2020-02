Moto é partida ao meio após acidente na Avenida Minas Gerais em Apucarana

Uma moto ficou partida ao meio após um acidente envolvendo dois carros em Apucarana. A batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), na Avenida Minas Gerias. Um jovem de 22 anos sofreu ferimentos.

Segundo testemunhas, um dos motoristas envolvidos no acidente

fugiu do local. A princípio um homem conduzindo um Meriva, que seguia sentido centro, teria feito uma conversão para esquerda, que seria irregular.

O motociclista, militar do exército, seguia para o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e atingiu a lateral do carro. Testemunhas informaram que o motorista fugiu do local após a batida.

O jovem, Caic de Paulo, foi arremessado e segundo os Socorristas do Siate dos Bombeiros, ele sofreu ferimentos moderados. A moto dele seguiu derrapando pela pista, atingiu uma Fiorino de uma empresa e partiu ao meio.

Na Fiorino estava uma mulher, que não sofreu ferimentos. O pneu do carro chegou a estourar com a batida. Uma ambulância do exército também foi ao local. O jovem motociclista foi levado para o Hospital da Providência.



Como o acidente aconteceu por volta das 8h, o trânsito ficou lento, nas proximidades do supermercado Econômico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as causas do acidente.

A polícia tenta encontrar imagens de câmeras de segurança. O motorista que teria fugido, ainda não foi localizado.