Câmara de Apucarana homenageia coral de mulheres do Hospital da Providência

Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (12), na Câmara Municipal de Apucarana, a regente e coordenadora do Coral Belas Mulheres Escolhidas por Deus, Viviane Weber Leal, representando todas as integrantes, recebeu, em nome do Coral, a Comenda Cidade Alta de Mérito Profissional Apucaranense. A honraria foi proposta e entregue pelo vereador Lucas Ortiz Leugi (Rede).

O grupo é formado por mulheres que tenham feito ou vêm fazendo algum tipo de tratamento de câncer no setor de oncologia do Hospital da Providência e se dedicam a realizar ações de acolhimento e solidariedade aos pacientes que lá chegam.



A solenidade, conduzida pelo presidente Luciano Molina (Rede), foi acompanhada pelos vereadores José Airton Deco de Araújo (PL), Antônio Carlos Sidrin (DEM), Edson da Costa Freitas (Cidadania), Mauro Bertoli (DEM), vereadora Márcia Sousa (PSD), prefeito Junior da Femac (PDT), pela diretora geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos, diretoria e corpo médico do Hospital da Providência.



“Para nós é uma honra entregar esta Comenda ao Coral Belas Mulheres Escolhidas por Deus. É a primeira Comenda entregue pela Câmara no Município de Apucarana”, disse Lucas Leugi.



O vereador destacou a homenagem não só pelo trabalho que realizam, mas pela história que cada uma traz. “Sabemos das dificuldades, dos problemas que todas as pessoas que recebem o diagnóstico têm. E vocês são exemplos que devem ser seguidos. A força, a garra, a determinação e principalmente a superação fazem parte do dia a dia de cada uma das onze mulheres de fibra do Coral Belas Mulheres Escolhidas por Deus”, disse Leugi.



Em nome do Coral, Julia Lemos agradeceu a Comenda entregue pelo Legislativo. “Estamos honradas e lisonjeadas pela Comenda que recebemos. Louvamos a Deus e agradecemos por essa homenagem, por todos que têm nos apoiado durante esse processo e principalmente pela vida da Viviane, nossa regente, que é o coração do nosso coral e que nos une”, disse emocionada.

O prefeito Junior da Femac também fez sua homenageou. “Que benção que nós temos dentro da nossa cidade capaz de produzir uma luz tão brilhante como o Coral das Belas Mulheres Escolhidas por Deus”, afirmou.



O coral presentou os convidados com a apresentação de duas canções: Corações Gratos e Para Sempre te Adorarei.