Apucarana promove repovoamento de rios e lagos

Nesta sexta-feira (14), a partir das 9 horas, no lago do Parque Municipal Jaboti, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana realiza soltura de alevinos. Com a presença do prefeito Júnior da Femac, a concentração das atividades vai acontecer junto ao deck dos pedalinhos. Serão soltos 100 mil unidades das espécies lambari (medindo entre 4 e 6 centímetros), pacu, jundiá e piauçu (medindo entre 5 e 8 centímetros).

Na sequência, ato de repovoamento acontece na lagoa Tarumã Ouro Fino, localizada na Rua Rafael Sorpile, em trecho entre as ruas Jaime Broietti e São Tomé e, posteriormente, na Represa do Schmidt. Em cada local, 50 mil unidades devem ser soltas. A ação terá continuidade março com a soltura de mais 200 mil alevinos em locais ainda a serem definidos. O investimento público na atividade de reparação ambiental é de R$121 mil e incluiu a compra de ração.