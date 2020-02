Ginásio do Lagoão é alvo de pichação em Apucarana

O prefeito Junior da Femac lamenta e condena a ação de vândalos que picharam nesta semana a parte lateral do Ginásio de Esportes Lagoão. “É inadmissível este tipo de conduta contra o patrimônio público do município. Lamentamos a depredação contra a praça esportiva do município que passou por uma reforma completa depois de 40 anos e voltou ser a principal casa do esporte em nossa cidade”, afirma o prefeito.

A prefeitura, informa Junior da Femac, já acionou a procuradoria jurídica do município para o registro do boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial, pedindo providências para apuração da autoria do vandalismo. “Estão sendo observadas as imagens da câmara de monitoramento na tentativa de identificar os autores”, detalha Junior.

Na gestão Beto Preto o Ginásio Lagoão, que havia sido interditado preventivamente no início de 2013, passou para reforma geral interna e externa, além da cobertura.