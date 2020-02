Estão abertas as inscrições para o Torneio do Trabalhador em Apucarana

A competição em 2020 será disputada nas categorias adulto (masculino), feminino e menores. A professora Jossuela Pinheiro, Secretária Municipal de Esportes, destaca que as inscrições prosseguem até o dia 25 de março. “Estamos abrindo as inscrições de uma competição tradicional e muito importante em nosso município em que a gestão Beto Preto e o prefeito Junior da Femac dão total apoio”, comenta Jossuela.

O congresso técnico do torneio na categoria adulto masculino está marcado para o dia 2 de abril, às 19 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina. Já o congresso nas categorias feminina e menores vai ocorrer no dia 3 de abril, no mesmo horário e local.

A categoria adulto (masculino) é aberta para nascidos até 2003 e a feminino é livre. As categorias menores são: sub-12 (nascidos em 2008 a 2010); sub-14 (nascidos em 2006 e 2007); e sub-16 (nascidos em 2004 a 2005). As datas das partidas serão informadas durante o congresso técnico nos dias 2 e 3 de abril.

No torneio do ano passado os jogos aconteceram no Centro Esportivo Hairton Santos (antigo José Rico) e nos campos da Têxtil e da UTFPR. Pela categoria adulto participaram 47 equipes em disputa que teve três fases.

O Jardim Ponta Grossa foi o campeão e o Tancredo Neves obteve a segunda posição. O time dos Amigos do Serginho ficou em terceiro lugar e a Konnan Bonés foi à quarta colocada.

Mais informações do torneio podem ser obtidas no site http://www.apucarana.pr.gov.br/esporte/http://www.apucarana.pr.gov.br/esporte/, na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude, ou pelo telefone 3422-5184.