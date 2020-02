Fórum de Apucarana abre vaga para estágio remunerado

O Tribunal de Justiça do Paraná está selecionando estagiário para a 1ª Vara Cível da Comarca de Apucarana. O processo seletivo está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro.

Podem participar estudantes da graduação do curso de Direito, que estejam cursando do 3º ao 8º período no ato da inscrição. Além do preenchimento da vaga, o processo seletivo vai formar cadastro reserva.

Para o candidato que for efetivado terá a bolsa-auxílio mensal no valor R$ 1.050,84 e ainda há o auxílio-transporte de R$ 8,50 por dia exercido, com carga horária de 25 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça no https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario, por meio da aba "Procedimentos seletivos em andamento", escolhendo nível, área e cidade.

Em relação a avaliação dos candidatos, será aplicada prova com 10 questões objetivas e duas questões discursivas, além de entrevista. A data e o horário de aplicação dos exame será divulgado por meio do documento oficial de distribuição de salas.