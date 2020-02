Varejo fica aberto até mais tarde nesta sexta na abertura do Apucarana Liquida

A 12ª Apucarana Liquida, maior campanha de queima de estoque da região, começa nesta sexta-feira (14), com descontos de 30%, 40% e até 70%. Para esta edição, o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), organizador da campanha, preparou uma novidade para os consumidores, além dos vales-compra, será sorteado um kit churrasco por loja participante.

“Como de costume, vamos ter o sorteio de doze vales-compra, sendo seis no valor de R$ 500 para os consumidores, e outros seis vales-compra, no valor de R$200, para os vendedores. Fazemos questão de manter a contemplação também dos colaboradores, porque, sem eles, a realização dessa campanha não seria possível”, ressalta a presidente do Sivana, Aída Assunção.

Para este ano, Aída revela que a premiação foi incrementada com o sorteio de um kit churrasco para o consumidor por loja participante. “A nossa intenção, desde o início, sempre foi contemplar o maior número de pessoas e o kit churrasco veio para atender esse desejo. Ao todo, serão mais de 120 kits sorteados. Porém, para concorrer aos prêmios, o consumidor deve comprar nas lojas identificadas com os cartazes da promoção”, afirma.

A 12ª Apucarana Liquida começa oficialmente nesta sexta-feira, às 9 horas, com a tradicional carreata pelas principais vias da cidade. Os preparativos começam às 8 horas, em frente ao Sesc, na Rua São Paulo, onde também será servido um café aos lojistas. “Será uma grande festa, como todos os anos, e percebemos que a cada edição a Apucarana Liquida se consolida ainda mais com a adesão de novos setores”, diz.

Aída comenta que é uma campanha pensada estrategicamente para os lojistas conseguirem liquidar o estoque da primavera/verão e fazer caixa para as compras de inverno.

A Apucarana Liquida é uma realização Sivana e Câmara da Mulher, com patrocínio da Fecomércio-PR Fomento Paraná, Sicoob Sebrae e Acia, e apoio Shopping CentroNorte e Prefeitura de Apucarana.

Serviço

Apucarana Liquida – A campanha Apucarana Liquida começa nesta sexta-feira, com as lojas abertas até as 22 horas. Já no sábado, o comércio vai ficar aberto, das 9h às 18 horas. No domingo, as lojas abrem das 13h às 18 horas.

Prêmios – Um kit churrasco por loja participante e 12 vales-compra, sendo seis de R$ 500 para os consumidores e outros seis de R$200 para os vendedores.

Carreata – Tem início nesta sexta-feira, dia 14, às 9 horas em frente ao Sesc. A partir das 8h30 será servido um café aos participantes.