Igreja realizará evento 'Liberdade Religiosa', em Apucarana

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizará no dia 1º de março o evento 'liberdade Religiosa'.



Segundo uma das organizadoras, Vilma Azevedo, o evento é aberto para todas as religiões e acontecerá na Rua Bandeirantes às 19h.

O evento contará com a participações de empresários, comunicadores,

religiosos, autoridades civis e militares, grupos e instituições. Haverá palestas com o Padre José Roberto Rezende e com o presidente da Estaca Apucarana, Cleber Alves.

Além das palestas, apresentações musicais também vão acontecer, com um coral de Sarandi e uma apresentação instrumental.

"É um evento que vai acontecer em todo Brasil, e todos estão convidados a participar, não importa sua religião, nossa intenção é reunir todas as igrejas," detalha Vilma.

Para mais informações: celular (43)998650110 E-mail vilma.azevedoma@gmail.com