Pacientes recebem orientações sobre combate à dengue no Hospital da Providência e Materno Infantil

Os alunos do curso técnico em enfermagem da escola Senac de Apucarana deram orientações no Hospital da Providência e Materno Infantil para o combate do mosquito transmissor da dengue.

Maria Leonice Toledo instrutora do curso e enfermeira do Hospital da Providência, acompanhou os alunos e repassou as formas de prevenção aos colaboradores, pacientes e acompanhantes. “A solicitação feita pelo Secretário da Saúde do Estado, Dr. Beto Preto, tem a intenção de orientar a população para cuidar dos quintais, da água parada, terrenos baldios, acúmulo de sujeira, que são focos de desenvolvimento do mosquito”, explica.

César Henrique dos Santos estava acompanhando a esposa e seu filho no “Materno Infantil” e aprovou a ação dos alunos. “É um tipo de ação bem interessante e importante para deixar a gente sempre em alerta, temos que combater o mosquito. Com o nascimento do meu filho tomarei ainda mais cuidado para não deixar água parada”, afirma.

“Percebemos que a ação foi bem aceita e para nós foi bastante gratificante porque estamos ajudando para que o mosquito não se prolifere”, finaliza Maria Leonice.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, as ações para eliminar os criadouros do mosquito são simples:

- Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evita sua procriação.

- Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d'água, poços, caçambas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros.

- Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque areia fina até a borda do pratinho.

- Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas.

- Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.

- Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local coberto.

- Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechado. Em banheiros pouco usados, dê descarga pelo menos uma vez por semana.

- Retire sempre a água acumulada da bandeja externa da geladeira e lave com água e sabão.

- Sempre que for trocar o garrafão de água mineral, lave bem o suporte no qual a água fica acumulada.

- Mantenha sempre limpo: lagos, cascatas e espelhos d'água decorativos. Crie peixes nesses locais, eles se alimentam das larvas dos mosquitos

- Lave e troque a água dos bebedouros de aves e animais no mínimo uma vez por semana.

- Limpe frequentemente as calhas e a laje das casas, coloque areia nos cacos de vidro no muro que possam acumular água.

- Mantenha a água da piscina sempre tratada com cloro e limpe-a uma vez por semana. Se não for usá-la, evite cobrir com lonas ou plásticos.

- Mantenha o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas, limpando os latões e mantendo as lixeiras tampadas. Não jogue lixo em terrenos baldios, construções e praças. Chame a limpeza urbana quando necessário.

- Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial.