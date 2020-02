Apucaranense é preso com pistola falsa, chave mixa e baseados após postar foto da arma no Facebook

Um jovem de 18 anos foi preso com uma pistola de mentira, chave mixa e dois baseados de maconha, na quarta-feira (12), durante Operação Saturação, realizada em Apucarana. Os objetos foram encontrados na casa do suspeito, localizada na Rua Manoel Fideelis Marques, no Bairro Ouro Fino.

Durante a operação, uma equipe passou em frente à casa do suspeito e recebeu informações de que ele mantinha uma arma na residência. A polícia também ficou sabendo que o rapaz postou uma foto da arma que seria usada para praticar crimes na cidade.

Após autorização da proprietária da casa, a PM entrou no local e encontrou o suspeito que estava no quarto junto com um amigo. Foram apreendidas um simulacro, uma chave mixa (usada para dar acesso a vários objetos com tranca, muito utilizado em furtos) e dois baseados de maconha que pesaram 1,9 gramas. O jovem assumiu a posse dos objetos e foi encaminhado à delegacia.