Um carro furtado foi recuperado pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira (13), em Apucarana. O VW Gol, com placas de Apucarana, foi localizado próximo a um milharal do Colégio Agrícola, na Rua José Rodrigues de Almeida, no Jardim Belvedere. O automóvel estava sem as quatro rodas e foi guinchado até o pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Segundo a PM, o veículo havia sido furtado na quarta-feira (12), na Rua Rio Branco, próximo ao Terminal Urbano, na área central de Apucarana.