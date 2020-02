Câmara de Apucarana pede instalação de radares na rodovia PR-444

A Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira requerimento do vereador Lucas Ortiz Leugi (Rede) endereçado ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fernando Furiati Sabóia. Ele pede a possibilidade de serem instalados radares na rodovia PR-444 nos trechos compreendidos entre Apucarana/Mandaguari e Apucarana/Arapongas.

Lucas Leugi justifica que é elevado o número de acidentes que ocorrem nesta rodovia, inclusive com vítimas fatais, como aconteceu no início deste mês em que três pessoas morreram. Para o vereador, os radares contribuem para que os motoristas evitem altas velocidades e mantenham seus veículos sob controle.

Este já é o terceiro requerimento elaborado por Leugi com o mesmo teor, direcionado ao DER, sem que alguma providência tenha sido tomada. O primeiro foi em agosto de 2017 e o segundo em fevereiro de 2019.

Também foi aprovado em primeira discussão projeto de lei do vereador José Airton Deco de Araújo (PL) que estabelece regras municipais quando do corte de energia elétrica de consumidores com contas em atraso. Pelo projeto, a Copel primeiro deverá notificar o consumidor afixando no local um lacre de fita adesiva. De posse do lacre o usuário poderá retirá-lo e restabelecer o serviço, tendo um prazo de três dias para pagamento da fatura e comunicar o procedimento à Copel.

Na mesma sessão, a Câmara de Apucarana aprovou mais dois requerimentos: um de Rodolfo Mota (PSD) que pede à Viação Apucarana Ltda. mudança no itinerário da circular que atende o Residencial Interlagos, e outro de Lucas Leugi pedindo à Copel a retirada de fios em desuso e desordenados dos postes de energia.