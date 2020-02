Quinta-feira com tempo firme e temperaturas até 28ºC , em Apucarana e região

A quinta-feira (13) amanheceu com céu claro e sem probabilidade de chuva, em Apucarana e região. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a estabilidade do tempo se deve a um sistema de alta pressão sobre o oceano, próximo do Paraná, que mantém a condição em todas as regiões do Estado. No setor leste a previsão é de maior presença de nuvens, mas o sol volta a aparecer e ajuda a elevar as temperaturas.

Ainda segundo o Simepar, não há previsão de mudanças no tempo no decorrer do dia. O Sol continuará predominando com bastante calor. Apucarana e região devem registrar máxima de 28ºC e mínima de 14ºC.

SEXTA-FEIRA (14)

Mesmo com as elevadas temperaturas previstas para o período da tarde em todo o Paraná, os indicativos para a formação de chuvas são muito baixos sobre o Estado. Isso pelos baixos índices de umidade disponíveis, que não colaboram para a formação de nuvens de chuva.