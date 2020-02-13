Agência do Trabalhador oferta 112 vagas de emprego, em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 112 vagas de emprego nesta quinta-feira (13). Dentre as oportunidades estão vagas para auxiliar de dentista, consultor de vendas, impressor e personal trainer. Confira a lista abaixo:
ACABAMENTISTA DE GRANITO 1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (DEPTO PESSOAL) 1
ARTE FINALISTA (COREL E PHOTOSHOP) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 1
AUXILIAR DE CORTE (JEANS) 1
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS) 1
AUXILIAR DE COZINHA 2
AUXILIAR DE COZINHA OU CHAPEIRO 1
AUXILIAR DE DENTISTA 2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (DEPTO. PESSOAL) 1
AUXILIAR DE BORDADO 3
BORRACHEIRO 1
CHAPEIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS (C/ VEÍCULO) 1
CORTADOR A MÃO
1
CORTADOR 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 35
COZINHEIRA INDUSTRIAL (DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO) 1
DESENHISTA 1
DESIGNER GRÁFICO 1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (BONÉS) 1
IMPRESSOR 1
IMPRESSOR (EXPERIÊNCIA EM MÁQUINA CARROSSEL) 1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA (SABER FOTOGRAFAR) 1
MOTORISTA (CNH E) (C/ CURSO CARGA INDIVISÍVEL) 1
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E AUXILIAR COZINHA) 2
OPERADOR DE BORDADO 3
CORTADOR (JEANS) 1
PASSADEIRA (JEANS) 1
PERSONAL TRAINER 1
PREPARADOR P/ PINTURA DE AUTOMÓVEIS 1
VENDEDORA - NOÇÃO DE COREL E REDES SOCIAIS 1
VENDEDORA (CURSOS PROFISSIONALIZANTES) 1
VENDEDOR EXTERNO (C/ VEÍCULO PRÓPRIO) 1
VIDRACEIRO 2
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
AÇOUGUEIRO 3
AJUDANTE DE AÇOUGUE 3
COSTUREIRA(A) (FAZER BICO) 1
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 2
OPERADOR DE CAIXA 15
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2
PROGRAMADOR DE BORDADO 1
REPOSITOR 6
TORNEIRO MECÂNICO 1