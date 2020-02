Agência do Trabalhador oferta 112 vagas de emprego, em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 112 vagas de emprego nesta quinta-feira (13). Dentre as oportunidades estão vagas para auxiliar de dentista, consultor de vendas, impressor e personal trainer. Confira a lista abaixo:



ACABAMENTISTA DE GRANITO 1

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (DEPTO PESSOAL) 1

ARTE FINALISTA (COREL E PHOTOSHOP) 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 1

AUXILIAR DE CORTE (JEANS) 1

AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS) 1

AUXILIAR DE COZINHA 2

AUXILIAR DE COZINHA OU CHAPEIRO 1

AUXILIAR DE DENTISTA 2

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (DEPTO. PESSOAL) 1

AUXILIAR DE BORDADO 3

BORRACHEIRO 1

CHAPEIRO 1

CONSULTOR DE VENDAS (C/ VEÍCULO) 1

CORTADOR A MÃO

1

CORTADOR 1

COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 35

COZINHEIRA INDUSTRIAL (DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO) 1

DESENHISTA 1

DESIGNER GRÁFICO 1

ELETRICISTA AUTOMOTIVO 1

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (BONÉS) 1

IMPRESSOR 1

IMPRESSOR (EXPERIÊNCIA EM MÁQUINA CARROSSEL) 1

ENCARREGADO DE SERIGRAFIA (SABER FOTOGRAFAR) 1

MOTORISTA (CNH E) (C/ CURSO CARGA INDIVISÍVEL) 1

SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E AUXILIAR COZINHA) 2

OPERADOR DE BORDADO 3

CORTADOR (JEANS) 1

PASSADEIRA (JEANS) 1

PERSONAL TRAINER 1

PREPARADOR P/ PINTURA DE AUTOMÓVEIS 1

VENDEDORA - NOÇÃO DE COREL E REDES SOCIAIS 1

VENDEDORA (CURSOS PROFISSIONALIZANTES) 1

VENDEDOR EXTERNO (C/ VEÍCULO PRÓPRIO) 1

VIDRACEIRO 2

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade

AÇOUGUEIRO 3

AJUDANTE DE AÇOUGUE 3

COSTUREIRA(A) (FAZER BICO) 1

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 2

OPERADOR DE CAIXA 15

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2

PROGRAMADOR DE BORDADO 1

REPOSITOR 6

TORNEIRO MECÂNICO 1