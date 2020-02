Apucarana recebe o I Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí; AO VIVO

Apucarana sedia nesta quinta-feira o I Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí, encontro voltado para prefeitos, gestores públicos e vereadores para tratar de inovação e modernização dos municípios da região. O evento que acontece no anfiteatro do CREA é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Apucarana, visa promover a troca de experiências entre os gestores, trazendo modelos em andamento nos municípios, políticas públicas e soluções de mercado.

“O Fórum traz ideias e exemplos de como os municípios estão tornando o atendimento ao cidadão mais acessível, conectado, gerando economia e desenvolvimento. Diversos municípios paranaenses já são exemplos no país, o que demonstra o grande interesse dos gestores do Estado pelo tema”, observa o diretor da RCD.

O Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí abre o calendário de atividades da RCD no Paraná em 2020. No ano passado, prefeitos e gestores públicos de pelos menos 600 municípios em oito Estados (PR, SC, RS, SP, MG, MS, BA e RO) participaram de fóruns regionais e congressos de cidades digitais, promovidos pela RCD em conjunto com Prefeituras, Governos Estaduais e Associações de Municípios, para ter acesso a informações e soluções que possam auxiliá-los na implantação do conceito de smartcities.

Além de estimular o ambiente de conectividade nas cidades brasileiras desde 2013 por meio dos eventos presenciais, a Rede Cidade Digital também mantém o principal portal especializado na divulgação dos projetos em andamento nos municípios do país: https://redecidadedigital.com.br/.

O Fórum em Apucarana tem o patrocínio da 1DOC e apoio do Hotel Doral e da Associação de Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI).