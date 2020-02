Eliana grava reportagem com Ratinho em Apucarana

A apresentadora Eliana do SBT, esteve em Apucarana na terça-feira (11) para gravar uma reportagem especial sobre a vida do apresentador Carlos Massa, o 'Ratinho'.

Eliana e sua equipe foram até a fazenda de Ratinho, no distrito de Pirapó. Em sua rede social, a apresentadora postou fotos e vídeos, que mostram uma dupla com sanfona, cantando moda sertaneja. Veja:





A apresentadora na sua rede social, ainda disse que passar o dia com a família do Ratinho, foi incrível. "Amo meu trabalho e adoro estudar sobre a vida, de quem admiro, antes de entrevistar. É muito bom poder ouvir e contar boas histórias. Hoje tem café no bule com o amigo Ratinho," escreveu Eliana em uma publicação. A data que a reportagem vai ao ar, ainda não foi revelada.