Mulher é presa depois de agredir companheira com mordidas, em Apucarana

Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira (11), no Parque Bela Vista, em Apucarana, suspeita de agredir a namorada com mordidas no rosto.

A polícia militar (PM) foi acionada pela irmã da vítima. Ao chegar ao endereço informado, a vítima contou aos policiais que sua companheira teria pulado o muro da casa, arrombado a porta da residência e tentado agredi-la com socos. Como não teria conseguido, passou a morder sua bochecha e lábios, causando lesões em seu rosto.

A suspeita pela autoria das agressões foi encontrada pela polícia na cozinha da casa, com sinais de embriaguez e diversas cartelas de remédio espalhadas pelo chão. Ela recebeu voz de prisão, e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, sendo efetuada a lavagem estomacal. Após alta médica, ela foi encaminhada para a delegacia.