Filho ameaça mãe de morte em Apucarana e acaba preso por tráfico

Um jovem que ameaçou a própria mãe de morte foi preso suspeito de tráfico em Apucarana. No quarto do rapaz a Polícia Militar (PM) encontrou pés de maconha. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12), no Núcleo João Goulart.

A mulher contou para a PM, que seu filho após ingerir bebida alcoólica durante todo o dia foi dormir, porém acordou de madrugada e acusou ela de ter furtado um dinheiro que estava no quarto do rapaz.

O jovem teria falado para a mãe que iria matar ela se o valor não aparecesse. A PM foi até o quarto do rapaz e encontrou dentro do guarda-roupas, uma espécie de estufa, com um vaso contendo três pés de cannabis sativa, com aproximadamente cinco centímetros de altura.



O rapaz foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.