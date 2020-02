Quarta-feira deve ser de tempo estável, prevê Simepar 

A quarta-feira (12) será de tempo estável em quase todas as regiões do Paraná. No setor leste, os ventos úmidos do oceano para o continente, associados ao efeito orográfico (Serra do Mar), mantêm as condições atmosféricas para ocorrência de chuviscos ocasionais, principalmente no período noturno. As temperaturas entre os Campos Gerais e as praias ficam ligeiramente mais elevadas que nos dias anteriores. Chuvas isoladas a partir da tarde estão previstas nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura deve chegar aos 26ºC, existe a possibilidade de chuva leve para a cidade e região.

Na quinta-feira (13) um sistema de alta pressão sobre o oceano, próximo do Paraná, mantém o tempo estável em todas as regiões do Paraná. No setor leste a previsão é de maior presença de nuvens, mas o sol volta a aparecer e ajuda a elevar as temperaturas. Mais para o interior não há mudanças, pois o Sol continua predominando e faz bastante calor.



A temperatura deve chegar aos 29ºC.