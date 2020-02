Caminhão carregado com carne tomba na BR-376, em Apucarana

Uma carreta carregada com carne tombou na noite de terça-feira (11). O acidente aconteceu na BR-376, próximo da entrada do Contorno Sul, em Apucarana.

Os Bombeiros informaram que o motorista de 44 anos, sofreu ferimentos leves e recusou atendimento.

O condutor contou que seguia sentido Apucarana e que ao fazer o retorno para ter acesso ao Contorno Norte e ir até Arapongas, perdeu o controle da direção e tombou.

A carreta com placas de Itajaí, Santa Catarina, ainda estava no local do acidente na manhã desta quarta-feira (12), a remoção do veículo deve ser realizada ao longo do dia.