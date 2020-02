Jovem é espancado em Apucarana

Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos graves após ser espancado em Apucarana. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (12), no Residencial Solo Sagrado.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados e solicitaram apoio da Polícia Militar (PM).

O rapaz contou para a Polícia Militar (PM) que pelo menos quatro homens, com pedaços de pau e com uma faca, agrediram ele. O jovem sofreu uma fratura no antebraço esquerdo, cortes no super cílio, na bochecha e ferimentos na perna.

Conforme a PM, a vítima não soube falar quem seriam os agressores e não esclareceu a motivação do crime.

O jovem foi levado ao Hospital da Providência, em estado grave. A PM confeccionou um boletim de ocorrência. O caso será investigado.