Quadrilha assalta empresa, agride funcionários e atira contra o chão, em Apucarana

Um patrão e seus funcionários foram rendidos por uma quadrilha de assaltantes que invadiu o estabelecimento na tarde de segunda-feira (10), na Avenida central do Paraná, no Jardim América, em Apucarana.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o proprietário da empresa foi o primeiro a ser rendido pelos autores. Um dos bandidos estava armado e atirou no chão para assustar as vítimas. Depois apontou a arma para a cabeça do empresário e por meio de gritos e chutes mandou ele deitar no chão.

A todo momento os criminosos exigiam a entrega de uma bolsa com dinheiro e celulares. Eles roubaram uma mochila com dinheiro e celulares. Os quatro fugiram em duas motos nas cores vermelha e preta.

A PM foi até o endereço e as vítimas relataram que conhecem dois dos rapazes que participaram do roubo. A equipe fez rondas naquela região, porém até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.