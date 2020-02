A Polícia Militar realizou nesta segunda (10) a Operação Escola Segura em Apucarana. A atividade aconteceu na Escola Professor Francisco Antônio de Sousa, no Colégio Estadual Nilo Cairo e no Colégio Estadual Padre José Anchieta, com o intuito de reforçar a presença policial e melhorar a segurança nesta volta às aulas.

Com informações da Polícia Militar de Apucarana.