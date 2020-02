Dupla Vitor & Vanuti completa 10 anos de história nesta segunda (10)

A dupla Vitor & Vanuti, de Apucarana, comemora 10 anos de história nesta segunda-feira (10). Durante a trajetória, os sertanejos participaram do The Voice Brasil, em 2014, quando fizeram parte do time do cantor Daniel, além de gravar canções marcantes ao longo desses anos em parceira com outros nomes da música sertaneja.

"Agradecemos a todos que ficaram ao nosso lado todo esse tempo. Deus abençoe vocês", escreveu Vanuti em mensagem enviada via WhatsApp.

Confira umas das canções de sucesso da dupla "Impossibilitado":

História



A história da dupla começou na faculdade. Vitor cursava Direito, e Vanuti, Análise de Sistemas. Como ambos tinham uma bagagem musical, naturalmente aconteceu uma união para tocar nas rodas de viola com os amigos universitários. O que era apenas hobby, deu tão certo, que se tornou algo sério. Formaram o projeto Vitor & Vanuti, e começaram a tocar em várias cidades do Paraná.

A dupla ficou conhecida nacionalmente em 2014, quando participou do The Voice Brasil, da Rede Globo. Após a aparição no programa, Vitor & Vanuti chegaram a emplacar nas rádios algumas faixas, como “Não para de dançar”, com a participação de Bruninho & Davi, e “Oitava saideira”, com a participação de Israel Novaes.