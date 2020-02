"As expectativas para este evento foram superadas infinitas vezes", diz padre Rezende sobre romaria 

Aproximadamente 12 mil pessoas acompanharam no último domingo (9), a 1ª Romaria de Nossa Senhora de Lourdes. A missa de encerramento aconteceu no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), presidida pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira. Após o encerramento da missa, os fiéis seguiram caminhando até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Segundo o padre José Roberto Rezende, cura da Catedral, a repercussão do evento superou as expectativas. “Infinitas vezes as expectativas para este evento foram superadas. O que presenciamos durante a romaria foi muita fé e muito amor. Conseguimos ver as ruas do centro da cidade tomadas pelo povo. Sobretudo, a graça de Deus esteve com a gente neste momento de espiritualidade”, comemora.



O padre Rezende lembra os fiéis que a festa da padroeira segue nesta terça-feira (11) com programação especial, com solenidade de Nossa Senhora de Lourdes e missas às 10 horas, consagração das crianças. Às 15 horas, acontece a unção dos enfermos e idosos; e às 19h30, missa solene e procissão luminosa.

“Idosos acima de 60 anos em qualquer situação de saúde devem participar e os enfermos também. Venham até a igreja receber o fortalecimento de Deus e da fé”, complementa. De acordo com Rezende, em caso de chuva, a procissão deve acontecer dentro da Catedral. “Aguardamos toda a população para este dia de alegria e de fé”, reforça.

(Fotos: Pedro Saccoman)