Apucarana realiza vacinação contra o sarampo na UBS Romeu Milani nesta segunda

A vacinação contra o sarampo em Apucarana é realizada na Unidade Básica de Saúde, Romeu Milani, nesta segunda-feira (10). Na terça-feira (11), feriado na cidade, também haverá atendimento.

A campanha de vacinação, que começou nesta segunda em todo o Estado, segue até o dia 13 de março e tem como público alvo pessoas de 5 a 59 anos. A maioria dos casos confirmados de sarampo está na faixa etária de 20 a 29 anos, por esse motivo, o Paraná além de antecipar a campanha para este grupo que seria apenas em agosto, também fará a estratégia de vacinação indiscriminada, ou seja, todas as pessoas nessa faixa etária devem procurar as unidades de saúde nesse período de campanha para receber a vacina contra o sarampo.

Para as demais idades, de cinco a 19 anos e dos 30 aos 59, a vacinação é seletiva. É necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema, pela unidade de saúde, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto.

As pessoas devem procurar atendimento na Rua Osvaldo Cruz, no centro da cidade, na UBS Romeu Milani. Já a partir de quarta-feira (12), a vacinação contra o sarampo será realizada nas demais unidades básicas de saúde.