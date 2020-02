Apucarana Sports da inicio aos trabalhos na temporada de 2020 na categoria de base.

Neste final de semana cerca de 100 atletas de Apucarana e região estiveram sendo avaliados pela comissão técnica do Apucarana Sports. Jovens entre 16 e 20 anos puderam apresentar o seu futebol e ter a experiência de vestir a camisa tricolor.

Conforme as informações do treinador Antônio Donizete, nove garotos tiveram sucesso na avaliação, agora, acontecerá à segunda fase, onde estes garotos serão reavaliados juntamente com o grupo do sub-19. A apresentação oficial esta marcada para a próxima semana.

A intenção do clube é revelar novos talentos, já com pensamento na temporada de 2020, onde o Tricolor precisará de reforços para sua participação no campeonato Paranaense Sub-19.



O Diretor Técnico Airton Junior, na próxima quinta feira (20/02), apresentará o clube na sede de Federação Paranaense de Futebol, do arbitral da categoria sub-19, localizado na capital do estado, na ocasião, definirá a forma de disputa e data de inicio do Campeonato.

Em 2019 o campeonato contou com 26 equipes que disputaram 26 rodadas, até a grande final. Na classificação geral, o tricolor ficou entre os cinco melhores do estado, já este ano, a intenção da diretoria é montar um time mais forte e alcançar melhores resultados.

O presidente Douglas Rodrigues destacou a importância da categoria de base, citando: “A categoria de base é o alicerce de uma equipe, vamos dar espaço para os jovens de nossa região no Apucarana Sports. Com o trabalho que vem sendo bem feito, vamos sempre ficar observando pela nossa equipe da comissão, quem sabe alguns destes meninos poderá estar na equipe principal do time do Dragão Norte”.