PM Ambiental multa homem em R$26 mil por apanhar espécimes da fauna, em Apucarana 

Um homem foi multado em R$26 mil por apanhar espécimes da fauna. O crime ambiental aconteceu em Apucarana, no núcleo Djalma Mendes. A Polícia Militar Ambiental, recebeu denúncias de pássaros silvestres em cativeiro e foram até o local.

Conforme a PM, o homem era credenciado e tinha autorização para manter os pássaros, porém, o criador estava com a lista de pássaros desatualizada e com indícios de anilhas adulteradas.

Segundo o PM ambiental, no total foram encontrados 42 pássaros na casa, mas ele só era autorizado a manter 28, desses, A PM ainda percebeu que cinco estavam faltando.

"Mesmo o criador sendo credenciado ou autorizado pelo órgão ambiental, é preciso seguir algumas regras, se ele vender ou comprar, essa transferência deve ser informada no sistema. As anilhas adulteradas ocorre quando um pássaro morre ou foge, o criador não dá baixa no sistema e reaproveita a anilha, colocando em outra espécie, as vezes até machucando o pássaro, essa situação será investigada, mandamos para uma perícia," explica o subtenente Prado.

Uma multa no valor de R$26 mil foi aplicada