Equipe Canil do 10º BPM de Apucarana participa de treinamento em União da Vitória

Policiais do Canil do 10º BPM de Apucarana participaram, nos dias 6 e 7 de fevereiro, de um treinamento de busca de pessoas na cidade de União da Vitória. O treinamento ocorreu em conjunto com o Corpo de Bombeiros daquele município.

Durante o treinamento, a cachorra Chantel, da raça Bloodhound, pertencente ao Canil do 10º BPM, foi utilizada na atividade prática, demonstrando uma performance de alto nível. Segundo a equipe do Canil, o treinamento foi bastante satisfatório pois os policiais e bombeiros puderam trocar informações, técnicas e experiências.

A soma de esforços entre as forças de Segurança Pública, visa sempre proporcionar um serviço mais eficiente e técnico ao cidadão.