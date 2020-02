Segunda será de tempo instável em Apucarana e região

A frente fria que se desloca pelo oceano na altura do estado de São Paulo, ainda mantêm o tempo chuvoso entre as regiões do Norte Pioneiro e o leste do estado, nesta segunda-feira (10). A instabilidade atmosférica, mantêm a previsão de temporais isolados, principalmente nas regiões da metade norte do estado, preferencialmente a partir da tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar aos 23º C, com previsão de oito milímetros de chuva.

Posteriormente ao deslocamento de uma frente fria, avança sobre o Paraná uma massa de ar mais estável. Esse ar seco deixa as regiões com maior presença de sol e baixa possibilidade de chuva. O ar seco também não é muito aquecido e, com isso não favorece para um maior aquecimento das temperaturas ao longo do dia.