Presidente do Cisvir destaca boas perspectivas para 2020

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), prefeito Aquiles Takeda (PSD), prefeito de Marilândia do Sul, está otimista com a possibilidade de o consórcio ampliar e melhorar ainda mais os atendimentos prestados à população a partir deste ano. Isto em função do projeto de ampliação do espaço físico já previsto para 2020, inclusive com recursos garantidos pelo governo do Estado, e da própria linha de trabalho do governador Ratinho Junior (PSD) e do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, de investir nos consórcios e na regionalização da saúde.

O Cisvir, que abrange 18 municípios da região de Apucarana e do Vale do Ivaí, de acordo com seu relatório de atividades, atende hoje uma média de mil pacientes por dia com consultas e exames especializados. Só na parte de consultas, são 140 mil pacientes no ano, além de 400 mil exames.

Para 2020 está prevista a construção do segundo bloco, com uma área de 1.200 metros quadrados que irá abrigar o núcleo de odontologia, além de novos consultórios e o setor de exames por imagens. O projeto foi todo elaborado pela Prefeitura de Apucarana, através das suas equipes de engenharia e arquitetura.

“Já temos recursos garantidos pelo nosso secretário Beto Preto e pelo nosso governador Ratinho Junior, agora só está seguindo a parte burocrática, que é a licitação. São quase R$ 4 milhões que serão investidos nesta grande obra que trará grande resultado para todo o Vale do Ivaí”, afirma Takeda.

Ele assinala que, além desta obra, o Cisvir está providenciando um novo espaço físico alocado, na frente do próprio consórcio, que vai abrigar o Comsus (Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde) nas áreas de saúde do idoso, saúde mental, hipertensão e diabetes e ainda a pediatria.

“Então, neste ano a nossa meta é a ampliação do consórcio para trazer mais agilidade, modernidade e mais conforto, o que também dará oportunidade para o consórcio se desenvolver mais ainda”, observa o prefeito.

Aquiles Takeda faz uma avaliação positiva do consórcio em relação do seu comportamento financeiro no decorrer de 2029. Ele destaca que o Cisvir vai indo muito bem. Isto está sendo possível, conforme ressalta, graças à responsabilidade e à pontualidade de todos os prefeitos, que estão mantendo todos os pagamentos em dia. “Eu sempre digo: o consórcio é financiado por 70% dos municípios. São os municípios que financiam e pagam toda a estrutura e todos os atendimentos. Graças a Deus, com a prestatividade, pontualidade e responsabilidade de todos os prefeitos, nós conseguimos manter também todos os prestadores em dia, dando condições de atendimento a toda a população”, observa, destacando também as parcerias com os governos estadual e federal.

“O nosso governador Ratinho Junior e nosso secretário Beto Preto vêm anunciando várias parcerias de fortalecimento dos consórcios, que são hoje os maiores prestadores de serviços na área de saúde de média complexidade. O Estado tem visto isso e tem vários planos de investimentos no custeio desses consórcios. Acho que isso vai ajudar toda a população do Paraná”, acredita.