Homem é preso suspeito de agredir e ameaçar mulher com facão, em Apucarana

Um homem de 40 anos foi preso na noite deste domingo (09), no Recanto Mundo Novo, em Apucarana, suspeito de agredir sua companheira e ameaça-la com um facão.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), que atendeu a ocorrência, a mulher disse estar comemorando o aniversário do neto, e que seu companheiro, depois de ingerir bebidas alcoólicas, passou a ficar agressivo. Ele teria passado a ofender e agredir a vítima, que ficou com lesões nas costas e no nariz.

Ainda de acordo com o relatório da PM, mais tarde, quando a mulher estava tomando banho, o homem foi até o banheiro e começou a agredi-la novamente. Ela conseguiu fugir, mas ele passou a correr atrás dela e de alguns vizinhos, de posse de um facão.

O homem recebeu voz de prisão por violência doméstica e foi encaminhado até a delegacia da cidade.