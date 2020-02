Homem é preso suspeito de praticar furtos em Apucarana

Um homem de 40 anos foi preso em Apucarana na madrugada deste domingo (09), suspeito de cometer diversos furtos na cidade. A prisão aconteceu na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), durante patrulhamento, os policiais reconheceram um homem como autor de um furto em uma doceria, e decidiram abordá-lo. Durante busca pessoal foram localizados em sua mochila dinheiro trocado, aparelho de aferir temperatura corporal, hastes metálicas pretas utilizadas como gazuas, alicate de pressão, canivete e uma ferramenta de ferro utilizada para arrombamentos. Analisando as imagens registradas no local furtado, foi constatado que o abordado tinha as mesmas características. Questionado sobre o crime, o homem passou a desacatar a equipe policial, que averiguou outros 4 furtos cometidos na cidade em que ele era suspeito e em um deles, flagrado pelas câmeras do local.



Ele recebeu voz de prisão por desacato, calunia e posse de instrumento usual para a prática de furtos, e foi encaminhando com os objetos apreendidos até a delegacia da cidade.