Empresa inicia limpeza de bueiros em Apucarana

A rua Rio Grande do Sul, nas imediações do terminal rodoviário interestadual de Apucarana, recebeu nesta sexta-feira (07/02) serviços de limpeza de galerias pluviais, desobstrução de tubulação e bocas de lobo. Direcionado pelas secretarias municipais de Serviços Públicos e de Obras, o trabalho foi executado com caminhão hidrojato por uma empresa especializada contratada pela prefeitura.

Importado da Alemanha, o maquinário realiza desobstrução mediante sucção do material depositado nas galerias e bueiros e, segundo a administração municipal, a atuação da terceirizada vai atender em um primeiro momento regiões que demandam urgência. “A zeladoria da cidade sempre em dia é uma das bandeiras da gestão Beto Preto. Algo fundamental, que além de promover a solução de diversos problemas, tem como intuito a prevenção de danos. No caso das galerias e bueiros entupidos, eles deixam de cumprir com sua função, que é absorver a maior parte da água da chuva, gerando enxurradas que danificam o asfalto, invadem as calçada e até imóveis”, pontua Júnior.

A empresa que iniciou os serviços venceu o lote 2, que compreende 100 horas de trabalho. O investimento é de R$39.970,00. “Outra empresa venceu o maior lote, que corresponde a mais 300 horas e também vai ser convocada para iniciar os serviços”, salienta o prefeito.

Além da Rua Rio Grande do Sul, o cronograma inicial prevê limpeza e desobstrução de galeria e bocas de lobo nas ruas Osvaldo Cruz com Ítalo Ado Fontanini, Osório Ribas de Paula com Ítalo Ado Fontanini, São Paulo com Demétrio Santos Moreira e vias do Jardim Ponta Grossa.

A prefeitura estima que Apucarana possua pelo menos 9 mil bocas de lobo. “Nos últimos sete anos, com equipe própria, executamos a limpeza de cerca de 7 mil, mas há locais em que é impossível realizarmos a limpeza nos moldes manuais. Teríamos que quebrar o asfalto para chegar até as caixas, muitas vezes interditar a via por dois ou três dias. Com equipamento moderno, essas empresas deixam tudo como novo em cerca de 20 minutos. O custo-benefício é muito grande para o município”, aprova o coordenador municipal do setor, Antônio Luiz Pires, popular “Pastor”.