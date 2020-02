Campanha de vacinação contra sarampo começa na quarta-feira, em Apucarana

Apucarana inicia na próxima quarta-feira (12) a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo. A imunização começa em todo o estado na segunda-feira, mas devido ao feriado municipal da padroeira da cidade, as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas a partir do dia 12.

A Campanha segue até o dia 13 de março e tem como público alvo pessoas de 5 a 59 anos. A maioria dos casos confirmados de sarampo está na faixa etária de 20 a 29 anos, por esse motivo, o Paraná além de antecipar a campanha para este grupo que seria apenas em agosto, também fará a estratégia de vacinação indiscriminada, ou seja, todas as pessoas nessa faixa etária devem procurar as unidades de saúde nesse período de campanha para receber a vacina contra o sarampo.

Para as demais idades, de cinco a 19 anos e dos 30 aos 59, a vacinação é seletiva. É necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema, pela unidade de saúde, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto.

“O objetivo desta campanha é interromper a circulação do vírus e garantir alta cobertura vacinal no Estado, que hoje está com cerca de 90% para as crianças de um ano quando o ideal seria de 95% em todas as faixas etárias. A vacina é a única forma de proteção e está disponível nas Unidades de Saúde do Paraná”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, em Apucarana não há casos da doença. “Tivemos 7 casos suspeitos, sendo que 3 foram descartados e 4 estão sendo investigados”, informa Kaneta.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), o Paraná tem 831 casos confirmados da doença e outros 1.583 estão sendo investigados.

O prefeito Junior da Femac reforça a necessidade da população se proteger contra a doença. “Procurem as nossas unidades de saúde para se vacinar e manter a nossa cidade livre do sarampo”, conclama o prefeito.