Aluna apucaranense é destaque em Olimpíada Brasileira de Física

A estudante apucaranense Vanessa Terabe, de 15 anos, se destacou recentemente na Olimpíada Brasileira de Física, ficando em 2º lugar na etapa paranaense. A atividade faz parte de um programa permanente da Sociedade Brasileira de Física. Vanessa, aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Mater Dei, conta que se preparou e participou de aulas extras para gravar ainda mais o conteúdo. “Foi uma surpresa conseguir essa colocação, mas fiquei muito feliz”, conta.

Vanessa, que é filha dos empresários Gilberto e Naomi Terabe, de Apucarana, conta que já participou de outras olimpíadas e maratonas durante o ensino médio. “Eu gosto de participar deste tipo de atividade. Para quem quer começar a estudar para fazer parte destas maratonas é preciso se esforçar bastante”, ressalta.

Segundo o professor de física João Baptista Domingos Júnior, conhecido também como professor Pig, a prova que a aluna fez pode ser comparada com a de um concorrido vestibular. Ele explica que a olimpíada acontece todo ano a nível nacional, tendo a 1ª fase dentro dos colégios. E neste ano foram mais de 100 alunos do Mater Dei. A 2ª etapa é regional e do colégio foram 13 colocados.

“A prova da 2ª fase é a que vale para a Olimpíada Paranaense de Física e como a nota de Vanessa foi muito boa, ela conseguiu ter pontos para passar para a 3ª fase da Olimpíada Brasileira de Física, junto de mais dois alunos do colégio. Avaliando a nota dela, a pontuação foi a 2ª melhor do Parana, o que é muito difícil e pode se comparar a de um vestibular dos mais concorridos. A Vanessa é um orgulho para todos nós”, complementa.