Prefeitura faz poda e limpeza na Praça do 28

Com o auxílio de um caminhão-pipa, a Praça Semiramis Braga (Praça do 28) passou por um amplo processo de limpeza nesta semana. Três equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos promoveram a poda de árvores, roçagem e retirada de lixo. Os serviços serão complementados nos próximos dias com melhorias no sistema de iluminação.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, frisa que a limpeza foi feita com o caminhão-pipa adquirido recentemente. “Para fazer a limpeza foram utilizados 40 mil litros de água. Tínhamos apenas um veículo para a realização deste tipo de serviço e que tinha 42 anos de uso. Com a aquisição do novo caminhão-pipa que foi entregue na semana passada, teremos condições de ampliar o serviço de limpeza em praças e outros locais”, reitera o prefeito.

Junior da Femac frisa que a Praça do 28 é mais um espaço importante, bastante frequentado pela população, e que está recebendo um cuidado especial. “O local abriga a histórica Biblioteca Monteiro Lobato, o Monumento à Liberdade, a concha acústica, academia ao ar livre, parque infantil e o Clube 28 de Janeiro. Além de ser bastante utilizado para caminhadas, é um espaço que possui equipamentos para uso das famílias de Apucarana”, ressalta.

De acordo com Mauro Toshio Kitano, diretor da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os serviços envolveram ainda a roçagem de grama, poda de árvores para desobstrução do posteamento da rede de energia e recolhimento de lixo.

Nos próximos dias, o serviço será complementado com melhorias no sistema de iluminação. “Vamos fazer a revisão geral, verificando a situação dos cerca de 250 globos existentes na praça. Além da troca das lâmpadas queimadas, também vamos lavar os globos e, na calçada lateral à Rua Clotário Portugal, iremos fazer um reforço com a colocação de luminárias mais potentes”, afirma o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).