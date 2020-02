Homem agride mulher com toalha durante limpeza de casa, em Apucarana

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido em Apucarana. O que chama atenção, é que eles limpavam uma casa, onde os casal iria morar e tentar reatar a relação. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (6), no Jardim América.

A mulher de 53 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e contou que durante a limpeza, ela e o homem de 46 anos, começaram a discutir, pois ele teria ofendido o filho dela.

A vítima ainda disse que o homem jogou água nela e usou uma toalha para agredi-la. Ela ainda foi ofendida com vários palavrões.

Conforme a mulher, o homem ainda pegou as roupas íntimas que ela vende, que estavam novas e começou a jogar no barro. O suspeito ainda quebrou uma máquina de cartão que a vítima usa no trabalho.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.