Câmara de Apucarana realiza cinco sessões na volta do recesso

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na tarde desta quinta-feira (6) a última de uma série de quatro sessões extraordinárias que tiveram início na segunda-feira no retorno dos trabalhos após o recesso de final e início de ano. Somando a ordinária ocorrida também na segunda-feira - a primeira do novo ano legislativo - foram cinco sessões ao todo que os vereadores tiveram que participar nesta semana.

Uma quarta sessão extraordinária foi convocada excepcionalmente pelo presidente do Legislativo, Luciano Augusto Molina Ferreira (Rede), em função de alguns projetos que entraram após o primeiro dia de votações, entre eles, o que trata da implantação em Apucarana da “Lei da Liberdade Econômica” na iniciativa privada, encaminhado em regime de urgência pelo prefeito Junior da Femac (PDT).

Nas sessões extraordinárias foram apreciados, discutidos, votados e aprovados por unanimidade dos vereadores sete projetos ao todo. São os seguintes: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2,9 milhões referente ao recurso extra do pré-sal repassado pelo governo federal no final de 2019; que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 888,3 mil para repasse ao Consórcio Intergestor Paraná Saúde visando a compra de medicamentos de forma coletiva a preços mais acessíveis; projeto de lei complementar que trata da instituição da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica no município de Apucarana; Moção de Aplausos ao Monsenhor Roberto Carrara, de autoria do vereador Marcos da Vila Reis (PSD); e três projetos da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal que referendam convênios entre o município e os ministérios do Turismo, do Desenvolvimento Regional e também da Cidadania.

“Tivemos quatro sessões extraordinárias. Na pauta aprovamos tanto projetos do Executivo, como do Legislativo. São todos projetos importantes de interesse da comunidade apucaranense”, comenta o presidente Luciano Molina.

Segundo Molina, a semana também teve a realização da primeira sessão ordinária de 2020. “Nesta sessão não tivemos nenhum projeto em pauta, apenas a votação e eleição das Comissões Permanentes e Especial”, relembrou.

De acordo com o presidente, na próxima semana já têm duas sessões agendadas: uma ordinária com projeto e requerimentos em pauta e uma sessão solene, onde será entregue a Comenda Cidade Alta de Mérito Profissional Apucaranense ao Coral Belas Mulheres Escolhias por Deus, conforme projeto de lei de autoria do vereador Lucas Leugi (Rede) aprovado pela Casa e a lei sancionada pelo Executivo.