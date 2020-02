Apucarana sedia Fórum de Cidades Digitais e reúne gestores públicos

Tecnologias que visam melhorar o atendimento à população serão tratadas durante o I Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí, na próxima quinta-feira (13), em Apucarana, no anfiteatro do CREA-PR. Prefeitos e gestores de quase 20 municípios já estão inscritos para o encontro promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Apucarana.

As inscrições podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br/apucarana. De acordo com o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é fomentar o desenvolvimento dos municípios a partir de investimentos nas Tecnologias da Informação e Comunicação. Além do município anfitrião, Cambé, Faxinal e Paranavaí apresentam as inovações em andamento. “O objetivo é promover a troca de experiências, além de trazer soluções de mercado disponíveis e políticas públicas. São ferramentas para resolver diversos problemas nas cidades”, destaca o diretor da RCD, José Marinho.

O I Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí tem o patrocínio da 1DOC, prata da MOC Tecnologia, EtheriumTech e SIGCORP; bronze da Lxl Telecom e Alca Distribuidora, além do apoio da Associação de Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (Abeprest), Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado do Paraná (SIESE-PR) e do Hotel Doral.