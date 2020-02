Condutores do SAMU recebem orientações técnicas para ambulâncias da Mercedes

Os condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Apucarana receberam hoje instruções técnicas sobre as três novas ambulâncias da marca Mercedes Benz que estão operando em Apucarana. “Estamos realizando a entrega técnica destes veículos passando orientações para que os condutores tenham maior proveito dos veículos, incluindo da tecnologia que ele oferece”, explica o representante da concessionária Mercedes Benz, Benilson Faustino.

“As novas ambulâncias têm algumas especificações diferentes das anteriores. As orientações nos permitem ter um cuidado a mais com a manutenção desses veículos”, observa coordenador de enfermagem do SAMU, Miqueias Romagnolo.

As três ambulâncias e mais uma para Autarquia Municipal de Saúde foram entregues pelo prefeito Junior da Femac e pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, no mês passado. O investimento total foi de R$ 641 mil.