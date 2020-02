Chuva forte deixa ruas alagadas em Apucarana

Pelo menos três ruas e uma casa ficaram alagadas durante uma forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (6), em Apucarana.

Há registros de alagamento na Avenida Santa Catarina, onde está localizado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), na Rua Desembargador Clotário Portugal, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também na Rua Carlos de Carvalho, no Jardim América, onde um Fia Uno chegou a ser arrastado pela força da água.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma casa na Rua Bolivar Beje, no Residencial Interlagos, foi invadida pela água da chuva. Equipes foram até o local prestar apoio aos moradores.

Até às 14h20 não havia informações de outros pontos de alagados na cidade.